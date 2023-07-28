Galatasaray, Manchester United'dan Fred ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Galatasaray, Manchester United'dan Fred ile anlaşma sağladı

28.07.2023 20:18

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından Manchester United'dan orta saha oyuncusu Fred ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede duyuracak. Yeni sezonda kadrosuna yıldız isimler ekleyen Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'dan Fred ile büyük ölçüde anlaştı. Kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağlanan Brezilyalı oyuncunun transferi resmiyet kazanmak üzere.

Son olarak Mauro Icardi'yi KAP'a bildiren Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le anlaşma sağladı.

FRED'İ DE BİTİRİYORLAR

Yeni sezonda kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Galatasaray, yine boş durmuyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester United'dan Fred ile büyük ölçüde anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştı.

Hızlarına yetişilmiyor! Fred de Galatasaray'a imza atıyor
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Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Manchester United'dan Fred ile anlaşma sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Manchester United'dan Fred ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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