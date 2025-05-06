Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı

Şampiyonluk için artık günleri sayan Süper Lig devi Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.
Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı. Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.
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