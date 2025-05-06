Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı

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Galatasaray, milli savunmacı Kaan Ayhan'ın sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi. 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan transfer olan Ayhan, Galatasaray formasıyla 93 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

06.05.2025 13:30
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Şampiyonluk için artık günleri sayan Süper Lig devi Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI

Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı. Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.

Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı
Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı
Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray milli yıldızın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamil Toygar :
    başka futbolcu yokmuydu Kaan Ayhan Berkan kutlu hiç uzatmaya gerek taraftarın istemediği 2 gereksiz oyuncu aynı Fenerbahçe’deki mert Hakan yandaş gibi sadece agresif artistik hareketleri eksik oyun adına bişey yok 1 2 Yanıtla
  • rs202020:
    işte bu yüzden Avrupa'da yokuz... 0 0 Yanıtla
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