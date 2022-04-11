Galatasaray Nef: 70-76 - Son Dakika
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Galatasaray Nef: 70-76

11.04.2022 22:47
Galatasaray Nef: 70-76

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali KöseoğluFENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 8, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 4, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar 17, Şehmus Hazer, Metecan Birsen, Tarık BiberovicGALATASARAY NEF: Dee Bost...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali KöseoğluFENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 8, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 4, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar 17, Şehmus Hazer, Metecan Birsen, Tarık BiberovicGALATASARAY NEF: Dee Bost 17, Melo Trimble 15, Göksenin Köksal 9, Blackshear 9, Kravish 10, Sadık Emir Kabaca 3, Canaan 13, Okben Ulubay, Canberk Kuş1'İNCİ PERİYOT: 18-25İLK YARI: 36-383'ÜNCÜ PERİYOT: 56-585 FAUL: 30.01 Melo Trimble, 36.33 Blackshear (Galatasaray Nef) ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 17'nci galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertli ekip ise 6'ncı mağlubiyetini aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip; Henry, Melih Mahmutoğlu, Pierre, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk beşiyle başladı.  Deplasman ekibi ise Dee Bost, Melo Trimble, Göksenin Köksal, Blackshear ve Kravish ilk beşiyle parkede yer aldı.Müsabakaya üçlük çizgisinin gerisinden 4'te 4 ile başlayan Galatasaray Nef, Melo Trimble'ın 6, Göksenin Köksal'ın 4 sayılık katkısıyla ilk 5 dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 10-16. Periyodun ikinci bölümünde Blackshear'ın skor katkısıyla hücumdaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 25-18 önde kapattı.İsmet Akpınar'ın devreye girmesiyle hücumda peş peşe sayılar üreten Fenerbahçe Beko'ya Galatasaray Nef'ten de yanıt gelirken, 15'inci dakika deplasman ekibinin 33-27'lik üstünlüğüyle geçildi. Periyodun kalan bölümünde vites yükselten ev sahibi ekip, 11 sayıya kadar çıkan farkı 9-0'lık seri yakalayarak 2'ye kadar indirdi ve ilk yarı sona erdi: 36-38.İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Galatasaray Nef, Melo ve Göksenin'in sayılarıyla televizyon molasına 7 sayı farkla önde gitti: 44-51. Vesely önderliğinde ribaundlarda rakibine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 28'inci dakikada Guduric'in üç sayılık basketiyle 52-51 öne geçti. Canaan'ın devreye girmesiyle yeniden öne geçen Galatasaray Nef, final periyoduna 58-56 önde gitti.Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Polonara'nın hücumda sorumluluk almasıyla son 5 dakikaya 68-63 önde girdi. Melo ve Blackshear'ın 5 faulle oyun dışı kaldığı bölümde Canaan, Dee Bost ve Kravish'in kaydettiği basketlerle 13-0'lık seri yakalayan konuk ekip, son 45 saniyeye 8 sayılık farkla önde girdi: 68-76. Müsabakanın kalan bölümünde rakibine üstünlüğü kaptırmayan Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti.MERT HAKAN VE SZALAI TRİBÜNDEFenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftarlar maç öncesinde bu iki ismin lehine yoğun tezahüratlarda bulundu.SAHAYA YABANCI MADDE ATILDIMüsabakanın bitmesinin ardından Galatasaraylı basketbolcular büyük sevinç yaşarken, sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Konuk ekip, sahaya yabancı madde atılmasının ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına yöneldi.


- İstanbul
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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak

Alper Altuğ Köselerli, Serkan Emlek, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef: 70-76 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Nef: 70-76 - Son Dakika
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