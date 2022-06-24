Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Floyd'u renklerine bağladı

Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi 'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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