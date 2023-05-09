Galatasaray Nef Başantrenörü Pistolis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Galatasaray Nef Başantrenörü Pistolis ile yollarını ayırdı

09.05.2023 16:12

Galatasaray Nef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başantenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Nef basketbol takımında geçtiğimiz mart ayında göreve gelen Başantenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Galatasaray Basketbol Takımı, hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Geçirilen sezonun bitmesine az bir süre kalırken, bu sezon ligde 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 16 takımın yer aldığı sıralamada 12. basamakta bulunuyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray Nef Başantrenörü Pistolis ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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