Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı

17.08.2022 13:05
Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı

Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Norveçli futbolcu Hanche Olsen ile anlaşma sağladı. Futbolcunun kulübü Gent ile görüşmeler devam ediyor.

Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de son yaklaştı. Scout ekibiyle beraber genç ve yüksek potansiyelli isimler üzerine çalışmalar yapan sarı- kırmızılılarda şu anda 4 isim ön plana çıkmış durumda. Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor.

OLSEN İLE ANLAŞILDI

Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Şu anda Galatasaray'a transferi en yakın stoper, Hanche Olsen olarak gösteriliyor. Norveçli oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında.

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