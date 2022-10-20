Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

20.10.2022 18:26
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda oynadığı maçta yaşanan "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda oynadığı maçta yaşanan "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şöyle:

1- ANKARASPOR Kulübü'nün 18.10.2022 tarihinde oynanan ANKARASPOR-PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ idarecisi KAMİL ÇETİNTAŞ'ın 19.10.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü Başkanı ADİL KÖSEOĞLU'nun 19.10.2022 tarihinde oynanan ALTINORDU-BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorundaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 20.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 19.10.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL'nin 19.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu SIMON AUGUSTIN FALETTE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü'nün 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: DHA
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