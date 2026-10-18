Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille maçı hazırlıklarına çift kale maçla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla start aldı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.