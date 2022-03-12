Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi - Son Dakika
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Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi

12.03.2022 20:41

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Barcelona'nın Galatasaray'la golsüz berabere kalmasının etkileri sürmeye devam ediyor. Katalan ekibinin hocası Xavi takıma yaptığı uyarılarda, "Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi." dedi.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi, La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

GALATASARAY SAVUNMASINA VURGU YAPTI

NTV Spor'da yer alan habere göre, Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.

Xavi'nin takıma yaptığı konuşma şöyle:

Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir. Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.

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Galatasaray, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi - Son Dakika
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