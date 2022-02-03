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Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı - Son Dakika

Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı

03.02.2022 14:14
Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı

Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci, orta saha ve forvetten sonra defansa da takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giydi. Semih geçtiğimiz günlerde Malatya ekibi ile yollarını ayırmıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya A Takım'da oynamış, şampiyonluklar yaşamıştı. Kaya 2017-2018 sezonunda Çek ekibi Sparta Prag'a transfer olmuştu. - İSTANBUL

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Galatasaray, Semih Kaya, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı - Son Dakika Spor


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