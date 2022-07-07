Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaştı

07.07.2022 11:03
Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaştı

Galatasaray, Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamanda ilk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı daha sonra da Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Öncelliklerinin orta saha olduğunu belirtilen sarı-kırmızılılar bu yönde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray, orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda kulübü ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun kısa zamanda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Porto, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaştı - Son Dakika

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