Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor

31.07.2023 15:28

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılmasıyla boşalan yerine dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos ile prensipte anlaştı.

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Fatih Demirkol ve gazeteci Ayhan Şensoy'un aktardıklarına göre, sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'u renklerine bağlıyor.

ZALGIRIS MAÇI SON OLABİLİR

Ayhan Şensoy'un haberine göre, sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Nelsson Zalgiris maçında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkabilir.

NELSSON'UN YERİNE RAMOS

Öte yandan Haber Global'den Fatih Demirkol'un aktardığına göre ise, Victor Nelsson'la yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile prensipte anlaştı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Hööö!!!! Yok artıkk Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Sergio Ramos, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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