Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Fatih Demirkol ve gazeteci Ayhan Şensoy'un aktardıklarına göre, sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'u renklerine bağlıyor.

ZALGIRIS MAÇI SON OLABİLİR

Ayhan Şensoy'un haberine göre, sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Nelsson Zalgiris maçında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkabilir.

NELSSON'UN YERİNE RAMOS

Öte yandan Haber Global'den Fatih Demirkol'un aktardığına göre ise, Victor Nelsson'la yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile prensipte anlaştı.