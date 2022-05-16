Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı! - Son Dakika

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Adana Demirspor, 9. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Galatasaray'da skora dengeyi getiren isim ise Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, 30. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

BALOTELLI SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 63. dakikada Bafetimbi Gomis'in golleriyle Adana Demirspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. 67.? dakikada? ise Mario Balotelli karşılaşmada skoru belirleyen golü attı. Mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak, 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılılar puanını 51'e yükselterek 11. sıraya yükseldi. Mavi Şimşekler ise 52 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.