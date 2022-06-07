Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş - Son Dakika
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Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş

07.06.2022 15:54

Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Marcao'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatifini buldu. Sevilla'nın takibe aldığı Marcao takımdan ayrılırsa, Sassuolo forması giyen Rumen futbolcu Vlad Chiricheş sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Rumen stoper Vlad Chiricheş ile ilgileniyor.

MARCAO SEVİLLA YOLUNDA

İspanyol devi Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu düşünüyor. Sevilla taraftarının da yoğun ilgisi olduğu bilenen Marcao takımdan ayrılıp İspanyol ekibinin yolunu tutarsa, Galatasaray stoper transferi yapacak.

İLK ADAY VLAD CHİRİCHEŞ

Galatasaray'ın deneyimli savunmacı ile yakından ilgilendiğini ve yakın bir tarihte kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlayacağını öne sürüldü. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen oyuncunun kariyerinde Napoli, Tottenham veSteaua Bükreş gibi takımlarda bulunuyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş - Son Dakika
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