Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Rumen stoper Vlad Chiricheş ile ilgileniyor.
İspanyol devi Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu düşünüyor. Sevilla taraftarının da yoğun ilgisi olduğu bilenen Marcao takımdan ayrılıp İspanyol ekibinin yolunu tutarsa, Galatasaray stoper transferi yapacak.
Galatasaray'ın deneyimli savunmacı ile yakından ilgilendiğini ve yakın bir tarihte kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlayacağını öne sürüldü. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Rumen oyuncunun kariyerinde Napoli, Tottenham veSteaua Bükreş gibi takımlarda bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş - Son Dakika