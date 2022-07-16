Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından

16.07.2022 22:56
Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yunus Akgün, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sigma Olomouc maçını kazandıkları için mutlu olduklarını anlatan Yunus Akgün, "Kazandığımız için mutluyuz. Camiamıza yeni sezonun ilk galibiyeti hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler alacağız. Bir gol, bir asist için çok mutluyum. Galatasaray formasıyla yeniden sahada olup goller atmak beni çok mutlu ediyor. İlk iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık çünkü ilk başlarda çok ağır idmanlar oluyor. Bu maçlar bizim için aslında sınav. Yavaş yavaş takım oturacak, birbirimize alışacağız. Kondisyonumuz üst seviyeye çıktığı zaman galibiyetler gelecek." diye konuştu.

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla tekrar sahada yer almanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Benim çocukluk hayalim. Ben bu sene gerçekten Galatasaray'da oynayıp, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Daha önceden şampiyonluk yaşamıştım ama az süre bulmuştum. Bu sene oynayarak takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah başarırız." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynadığını hatırlatan Yunus, "Şu an tek amacım, Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak. Galatasaray formasıyla goller atmak, asist yapmak, takıma katkı sağlayıp şampiyonluklar yaşamak. Bunu sene tek hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Sergio Oliveira'nın çok tecrübeli bir futbolcu olduğunu dile getiren Yunus Akgün, "Çok büyük takımlarda oynadı. Maçtan önce de bizimle konuşuyor. Tecrübelerini bize aktarıyor. Bence bu maç onun için de iyi geçti. Birbirimizle oynadıkça çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Yunus Akgün, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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