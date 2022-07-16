Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından

16.07.2022 23:55
Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımlarını yeni sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımlarını yeni sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Okan Buruk, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kampta oyuncularının kondisyonunu yükseltmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz, lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti. Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu istediği gibi bitiremediğini ve kulüpte bazı değişikliklerin yaşandığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

" Çok iddialı bir yönetim geldi. Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız. Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi. Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var."

Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Batuhan Şen'in iyi bir şekilde döndüğünü aktaran Buruk, "Yunus'un ilk antrenmandan itibaren kalitesini net bir şekilde görüyoruz. Yunus'un akademimizden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor. Akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Özgür Baran girdi. Emin Bayram da iyi oynadı. İnşallah Yunus gibi birçok yıldızı ortaya çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yakınlaştığımız oyuncular var"

Okan Buruk, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, yeni transfer Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta iyi mücadele ettiğini belirterek, "Kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu. Takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

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Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı
Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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