Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti

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Sarı-kırmızılı ekip stoper rotasyonuna Türk bir futbolcuyu eklemek adına Kaan Ayhan'a teklif yapmıştı. Ancak kulübü Sassuolo'nun fiyat artırımına gitmesi transferi suya düşürdü.

ÖNCE 4 MİLYONU KABUL ETTİLER, SONRA 6 MİLYON İSTEDİLER

İtalyan kulübü daha önce Kaan Ayhan için yapılan 4 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etmişti. Ancak sarı-kırmızılılar bedelde indirim beklerken, Sassuolo bonservisi 6 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferden vazgeçti. Galatasaray yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.

3 SEZONDUR SERİE A'DA

Milli forma ile de mücadele eden 27 yaşındaki stoper, Fortuna Düsseldorf'tan transfer olduğu İtalyan ekibi Sassuolo'da 3 sezonda toplam 48 maça çıktı ve bu mücadelelerde 4 sarı kart gördü. Kaan Ayhan sırasıyla Schalke 04, E. Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve son olarak Sassuolo formalarını giydi.