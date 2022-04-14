Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde Can Üner Merkez Kortu açıldı - Son Dakika

Galatasaray Taç Spor Tesisleri Merkez Kortu'na merhum tenis antrenörü Can Üner'in adı verildi.

Ataşehir'deki tesislerde gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Taç spor Kulübü Başkanı ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Can Üner'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Açılış konuşmasını yaparken Can Üner'in kızı Zeynep Üner'i de kürsüde yanına alan Burak Elmas, merhum Can Üner ile çok eski arkadaş olduklarını belirterek, "Hem kulübümüz için hem de benim için çok yüksek manası olan bir gün. Biz Can'la birlikte büyüdük, çok güzel günlerimiz geçti. Hepimizde güzel insanlığıyla, samimiyetiyle büyük izler bıraktı. Benim için sevgili dostum Can'ın isminin merkez korta vererek iyi bir Galatasaraylı ismiyle taçlandırmak çok kıymetli." diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da Üner'in kaybıyla tenis dünyasının önemli bir kayıp yaşadığını kaydederek, "Can bizim için her şeydi. Tenis Federasyonu olarak tenis ülkesi olma yolunda projeler üretir, sporcular yetiştirmeye çalışırız. Bu stratejilerin en önemli adamı Can'dı. Kendi ilişkileriyle spor dünyasında ülkemizi ve tenisimizi çok iyi temsil ettik. Onun acı kaybını hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taçspor Başkanı Bengiserp ile Zeynep Üner birlikte Can Üner'in merkez kortta adının yazılı olduğu tabelanın açılışını gerçekleştirdi.