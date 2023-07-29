Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı

29.07.2023 00:02

Galatasaray, PSG'yle anlaşmaya vararak Mauro Icardi'yi transfer etti. Taraftarlar arasında Icardi'ye benzeyen bir kişi dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan bu durum, taraftarların neşeli anıları arasında yer aldı.

Süper Lig devi Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'yle anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcuyu karşılamaya giden taraftarların içerisinde Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Mauro Icardi'ye benzerliğiyle kalabalığın dikkatini üzerine çeken taraftar sosyal medyada da gündem oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki dev transferi Icardi'nin benzeriyle çekilen fotoğraflar, taraftarların neşeli anıları arasında yerini aldı.

İşte Icardi'ye benzeyen o kişi;

Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor
Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor
Fotoğraf bile çektirdi! 'Yerli Icardi'yi' görenler gözlerine inanamıyor
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Mauro Icardi, Galatasaray, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı - Son Dakika
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