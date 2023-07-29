Galatasaray Taraftarı, Icardi'ye Benzeyen Bir Kişiyle Karşılaştı

Süper Lig devi Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'yle anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcuyu karşılamaya giden taraftarların içerisinde Arjantinli yıldıza çok benzeyen bir kişi dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Mauro Icardi'ye benzerliğiyle kalabalığın dikkatini üzerine çeken taraftar sosyal medyada da gündem oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki dev transferi Icardi'nin benzeriyle çekilen fotoğraflar, taraftarların neşeli anıları arasında yerini aldı.

İşte Icardi'ye benzeyen o kişi;