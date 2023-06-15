Galatasaray taraftarı Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya seslendi: 'Bırak adam kalsın' - Son Dakika
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Galatasaray taraftarı Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya seslendi: 'Bırak adam kalsın'

15.06.2023 11:48

Galatasaray'ın eski oyuncusu Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'ya bir taraftarın yolladığı ses kaydı sosyal medyada gündem oldu. Taraftar, Nara'ya Icardi'nin bonservisini almak için büyük çaba harcayan Galatasaray yönetimine çağrıda bulunarak, 'Bırak adam kalsın' dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli aktörlerden Icardi, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti. Galatasaray yönetimi Arjantinli yıldızın bonservisini almak için büyük çaba harcarken, Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'ya bir taraftarın yolladığı ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

"DÜNYALAR YAKIŞLISI BİR KOCAN VAR"

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan Wanda Nara'ya yolladığı ses kaydında, "Yengecim iyi akşamlar. Neden böyle yapıyorsun? Neden milyonlarca insanın yüreğini sıkıyorsun. Her şey para mı? Malın var, paran var, mülkün var, her şeyin var. Dünyalar yakışıklısı bir kocan var. Adamı elimizden alıp Arap Ligi'nde manyak edeceksin." dedi.

"BIRAK ADAM KALSIN"

Taraftar ses kaydının devamında, "Rehabilite etmişiz, yüzüne nur geldi, et geldi, kan geldi, can geldi. Sen bizim yengemizsin başımızın tacısın, sana laf edemeyiz. Bu gün bir canın sıkılsa başın dara düşse yine Galatasaray taraftarı orada. Allah'ın hakkı için lütfen Icardi'yi elleme ablacığım. Bırak adam kalsın. Ne işin var Arabistan'da. Lütfen duygularınla hareket et, lütfen." şeklinde konuştu.

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Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya seslendi: 'Bırak adam kalsın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya seslendi: 'Bırak adam kalsın' - Son Dakika
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