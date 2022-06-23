Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek - Son Dakika
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Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek

23.06.2022 13:46
Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın duyurulmasının hemen ardından ise Sportif AŞ sorumlusu Erden Timur açıklama yaptı. Taraftarı mutlu edeceklerini söyleyen Timur: "Ucuza değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak" dedi.

Galatasaray'da hareketli bir gün yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Bu anlaşma sosyal medya hesabından bir video ile duyuruldu. Ardından Erden Timur açıklamalarda bulundu.

"İYİ KADRO KURULACAK"

Sportif AŞ sorumlusu Erden Timur, taraftarı mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Timur para harcamaktan çekinmeyeceklerini belirterek: "Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA KARAKTER KOYAN OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Timur, güçlü bir kadro ile yola başlamak istediklerinin üzerinde durarak: "Şu anda yazılı olarak kulübe gelmiş teklif yok. Sözlü olarak var. Öncelikle oyuncularla görüşeceğiz. Biz burada kalmak isteyen ve sahaya karakter koyacak oyuncularla devam edeceğiz" dedi.

"KAMPTA ALTYAPI OYUNCULARINA ŞANS VERİLECEK

Timur, geniş bir kadroya sahip olduklarını belirterek "Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız zaten kadroda görmek istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecekler var. Kampta birçoğuna şans tanınacak" ifadelerini kullandı.

"TORRENT, 'MENAJERİMLE GÖRÜŞÜN' DEDİ"

Erden Timur, yol ayrılığına gidilen Domenec Torrent ile yaşanan süreçten de bahsetti. Timur, "Domenec Torrent, ilk görüşme talebine 'Menajerimle görüşün' cevabını verdi. Bir indirim bekledik. Sağ olsun, Sensibile indirim yaptı. Ancak Torrent sadece % 5 indirim yapabileceğini söyledi" sözlerini sarf etti.

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