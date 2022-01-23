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Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından

23.01.2022 22:24

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, mutlu sona bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, mutlu sona bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Deplasmanda harika bir galibiyet aldık. Mutlu sona bir adım daha yaklaştık ve henüz bir şey kazanmadık. Oyunu geliştirmeye, büyük bir aile olmaya ve puan farkı ne olursa olsun daha iyisini yapmak için sahanın içinde olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün Trabzon'da 61. maçımmış, plakayı bulduk." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, "Galatasaray genç ve dinamik bir takım. Oyunun başlangıcında şiddetli baskı yapacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı zaman zaman kırdık, zaman zaman kıramadık. Doğru organizasyon yapamamak bizi zorladı. Galatasaray'ın en büyük opsiyonu merkezdeki üstünlüğüydü. Gelen hocayla beraber kenardan önemli varyasyonları var. Merkezi kapatmamız gerekiyordu. Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık." ifadelerini kullandı.

"Formasyon değişikliğine takım doğru cevap verdi"

İkinci yarıda yaptıkları hamleleri değerlendiren Avcı, "Ahmetcan ve Siopis ile ikinci yarıda oyunu domine eden tarafa döndük. Topu kaybettiğimizde baskılar yaptık. Formasyon değişikliğine takım doğru cevap verdi. Adım adım golün geleceğini hissettirdi oyun. Geçen hafta son dakikada iki penaltı kaçırdı ama bütün şehir ve kulüp, Bakasetas'a destek oldu. Nasıl bir aile olduğumuzu daha iyi hissettik." şeklinde konuştu.

Avcı yabancı kuralının kendilerini zorladığını söyleyerek, "8+3 kuralı teknik adamlar için yorucu bir süreç. Bugün itibarıyla bizi yordu. Bu gelişimi açan bir kural değil." dedi.

Trabzon'da görev yaptığı süre içinde İstanbul'da sadece bir beraberliği olduğunu söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Rakibimiz yeni hocasıyla oyun kurma opsiyonu çalışıyor. Bu baskıdan ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. 15 aydır Trabzonspor'da teknik direktörlük yapıyorum. İstanbul'da tek bir beraberliğimiz vardı, bütün maçları kazandık. Bu güzel bir duygu. Geçen sene çalışırken bu senenin hedefini koymuştuk. Bugün hedefe giderken önümüzdeki senenin transfer çalışmalarını yapıyoruz. Zafere giden yolda dikenler vardır. Zaman zaman iniş çıkışlar olacak.

Marek Hamsik'i devre arasında denediklerini ancak son ana kadar oynatmak istemediklerini söyleyen bordo-mavili teknik adam, "Hamsik her zaman aranacak bir oyuncudur. Ne zaman olsa kullanmak istersiniz. Son ana kadar bekledik. devre arasında ısınmada denedik. İyi ki kullanmamışız. Bu sakatlığın uzamasına sebep olabilirdi." diye konuştu.

"Oyuncusuna sonuna kadar destek veren bir taraftar istiyorum"

Trabzonsporlu taraftarlara çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, "Biz Karadenizliyiz ve duygularımızı yoğun yaşıyoruz. Şehrin ve ülkenin buna ihtiyacı var. Önümüzde Kasımpaşa ve Konyaspor maçları var. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. 40 bin kişiyi stada bekliyorum. Oyuncusuna sonuna kadar destek veren bir taraftar istiyorum. Bunun keyfini çıkarsınlar ve sadece destek olsunlar. Duygularını yoğun yaşayan bir şehiriz. Şehrin birtakım kaygıları ve olumlu duyguları oluyor. Bunu dengelemeye çalışıyorum. Giresun maçını kazansak şampiyon mu olacaktık ya da bu akşam kazandık diye şampiyon mu olduk? Herkes 'İyi ki ligde Trabzonspor var' diyor. Bu beni mutlu ediyor. Saygı görüyoruz, özel işler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç büyüklerin şampiyonluk yarışından uzak kalması ile ilgili bir soruya Avcı, "Şampiyonluk endişemiz yok. Ben her zaman parçadan bütüne gittim. Trabzon'un olduğu yerde her zaman hedef ve yarış vardır. Burada Alanya, Hatay, Konya gibi çıkış yapan takımlar var. Antrenör kalitesi artınca organizasyon da artıyor. İlginç bir sene yaşıyoruz. Bunu biz de beklemiyorduk. Oyunumuzu geliştirip puanlarımızı almaya devam etmek istiyoruz." diye cevap verdi.

Uğurcan Çakır'ın performansını da değerlendiren Abdullah Avcı, "Trabzon'un verimli topraklarından yetişen değerli bir milli takım kalecisi. İki önemli kurtarış yaptı. Uğurcan buranın değerli bir oyuncusu. Hedefimize ulaştıktan sonra oyuncu açısından değerlendirmesi yapılır. Burada yetiştikleri için herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şu anda kimse başka bir şey düşünmüyor." şeklinde konuştu.

Ahmetcan Kaplan il ilgili de konuşan Avcı, "Ahmetcan'ın performansı bugün oyuna kendisiyle başlamayı da düşündürdü. 15 aydır bizimle. Avrupa'ya gidecek adaylardan biri. Onun da ayakları yere basacak. Okulu, eğitimi ve yabancı diliyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından

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Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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