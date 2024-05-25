Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları... - Son Dakika
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Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Kongrede 4 bin 143 oy kullanıldı ve 4 bin 415 üyenin katıldığı açıklandı. Mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum başkanlık için yarışıyor. İşte açılan sandıklar ve sonuçları...

25.05.2024 16:52
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.

OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ

Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Oy pusulaları

  • Dursun Özbek: Kırmızı
  • Süheyl Batum: Sarı

Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 157 oy
  • Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 173 oy
  • Süheyl Batum: 32 oy

Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 162 oy
  • Süheyl Batum: 70 oy

Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 162 oy
  • Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da beşinci sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 147 oy
  • Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da altıncı sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 151 oy
  • Süheyl Batum: 63 oy

Galatasaray'da yedinci sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 164 oy
  • Süheyl Batum: 45 oy

Galatasaray'da sekizinci sandık sonuçları;

  • Dursun Özbek: 166 oy
  • Süheyl Batum: 42 oy
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bedii Süheyl Batum, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • OSMAN DEMİREL: Dursun bey aldı galiba seçimi hayırlı olsun 30 10 Yanıtla
  • tr okan: Şimdiden kopmuş yarış Açık ara kazanmış.Tebrikler 14 4 Yanıtla
  • İsmail: Tebrikler dursun başkanım şimdiden fark açılıyor sanki 13 3 Yanıtla
  • Celal Yıldız: Dursun Başkana ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun 12 1 Yanıtla
  • Kemal Demir: Dursun Başkan yokluktan geldi. Bu seviyeye tırnaklarıyla geldi. İçindeki Galatasaray sevgisi ile büyüdü. Hiç eksilmedi bu sevgisi. Başkanlık en çok ona yakışır. 10 1 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım: Hadi ordan sende me işin vardı kaos yaratmakta 1 1 Yanıtla
    Okan Aslan: Biz ve kaos Fenevvin ve Ali Koç'un işi o kaos tehdit kaçmak vesaire vesaire 0 0
  • Serkan Genç: yine demedi miii lerle uğraşcaz 0 1 Yanıtla

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