Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.
Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Oy pusulaları
Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;
Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;
Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;
Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;
Galatasaray'da beşinci sandık sonuçları;
Galatasaray'da altıncı sandık sonuçları;
Galatasaray'da yedinci sandık sonuçları;
Galatasaray'da sekizinci sandık sonuçları;
Son Dakika › Spor › Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları... - Son Dakika
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