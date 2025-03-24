Galatasaray yeni Muslera'sını buldu - Son Dakika
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Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu

Galatasaray, sezon sonunda ayrılacak olan Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'i transfer etmeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, Lunin'in de Muslera gibi takımın kalesini uzun yıllar koruyabileceğine inanıyor.

24.03.2025 15:29
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Süper Lig devi Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'in başarılı file bekçisi Andriy Lunin'i transfer etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin uzun yıllar takımın kalesini koruyabileceğini düşünüyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Lunin'i genellikle Thibaut Courtois'nın sakatlık dönemlerinde oynatıyor. Ancak İspanyol devinde uzun süre yedek bekleyen yetenekli kaleci, artık düzenli olarak forma giymek istiyor. Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, kariyerine yeni bir rotada devam etmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

20 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederek Ukraynalı kaleciyi kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Muslera sonrası kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lunin transferi için şartlarını zorlamaya hazır.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Eğer Galatasaray, Lunin'i kadrosuna katarsa, Muslera sonrası yeni bir kaleci efsanesi doğabilir.

Andriy Lunin, Real Madrid, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yeni Muslera'sını buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat denizli:
    acaba bu paraları nerden buluyorlar sorusturma yanlıs yerlere acılıyor 10 31 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bir kaç sene sonra İran milli takım kalecisi gelir anca size. 9 27 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    Muslera seneyede gitmeyecek boş haber 4 7 Yanıtla
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