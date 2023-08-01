Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

Süper Lig devi Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.
Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i elemesi halindec Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.
Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.
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