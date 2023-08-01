Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

01.08.2023 23:16

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija Ljubljana ise Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i eleyerek tura çıkmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i elemesi halindec Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.

LUDOGORETS'İ ELEDİ

Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak - Son Dakika
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