Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Litvanya takımı Zalgiris'le karşı karşıya geldi.
Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Galatasaray 27'inci dakikada gole çok yaklaştı. Savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşu yandan auta gitti.
Kaçan pozisyonlar sonrası maçtan düşen Galatasaray zorlamasına rağmen golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Zalgiris, Mathias Oyewusi ile 1-0 öne geçti.
Maçta geriye düşen temsilcimiz oyuna sonradan dahil olan Abdülkerim'in 75'inci dakikada kaydetiği golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Abdülkerim'in attığı gol sonrası ataklarını iyice sıkılaştıran Galatasaray, bu golden 3 dakika sonra yine oyuna sonradan dahil olan Halil Dervişoğlu'nun şık golüyle durumu 2-1 yaptı.
Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü. 90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-2 oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı! Rövanş maçı 2 Ağustos'ta oynanacak - Son Dakika