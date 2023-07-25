Galatasaray, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı! Rövanş maçı 2 Ağustos'ta oynanacak - Son Dakika
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Galatasaray, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı! Rövanş maçı 2 Ağustos'ta oynanacak

25.07.2023 21:22

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla 2-2 berabere kaldı. Barış Alper'in net kaçırdığı golle başlayan maçta, Abdülkerim'in golüyle eşitliği sağlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçti ancak son dakikalarda Zalgiris beraberlik golünü buldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Litvanya takımı Zalgiris'le karşı karşıya geldi.

BARIŞ ALPER NET KAÇIRDI

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Galatasaray 27'inci dakikada gole çok yaklaştı. Savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşu yandan auta gitti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Kaçan pozisyonlar sonrası maçtan düşen Galatasaray zorlamasına rağmen golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

PERDEYİ OYEWUSI AÇTI

İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Zalgiris, Mathias Oyewusi ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı

ABDÜLKERİM EŞİTLEDİ

Maçta geriye düşen temsilcimiz oyuna sonradan dahil olan Abdülkerim'in 75'inci dakikada kaydetiği golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı

HALİL GİRER GİRMEZ ATTI

Abdülkerim'in attığı gol sonrası ataklarını iyice sıkılaştıran Galatasaray, bu golden 3 dakika sonra yine oyuna sonradan dahil olan Halil Dervişoğlu'nun şık golüyle durumu 2-1 yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı

SON ANDA YIKILDIK

Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü. 90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-2 oldu.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı! Rövanş maçı 2 Ağustos'ta oynanacak - Son Dakika
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