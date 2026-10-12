Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Fatih Tasti:

Ulan birakin gitsin arkadas bu adamdan bir cacik olmaz bu takimfinaller hakediyor korkak bir adam bunlari yapamaz kardesim herkes goruyor bir yonetim gormuyor takimdan soguttunuz bizi lig sampionu yapmis la takimi biraksan geze geze kendide yapar su atmosferde su ekipte sakamisiniz siz bu adam teknik direktor falan degil oyle olsa avrupa onu yillar once kapardi abartip sisirmeyin bir cacik olmaz bu okandan