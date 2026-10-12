Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

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Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Dursun Özbek'in başarılı çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Devre arasındaki iç transfer çalışmalarını planlayan Galatasaray yönetimi, önceliğini teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesine verdi. Başkan Dursun Özbek'in sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Buruk ile görüşerek yeni bir anlaşma teklif etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı teknik adamla 2 yıllık yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.

OKAN BURUK TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da son 4 sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un da sarı-kırmızılı kulüpte görevine devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeni sözleşmenin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan Okan Buruk, son 4 sezonda takımını Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Başarılı teknik direktör, sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptığı süre boyunca toplam 6 kupa kazanarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Dursun ÖzbekGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rıfat eren rıfat eren:
    çom doğru 0 0 Yanıtla
  • c9t2xjrp2q c9t2xjrp2q:
    evet 0 0 Yanıtla
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Daha ucuzunu nerde bulacak, göstermelik dursun takımın başında, nede olsa hakemler şampiyon yapıyor cinconumu 0 0 Yanıtla
  • Fatih Tasti Fatih Tasti:
    Ulan birakin gitsin arkadas bu adamdan bir cacik olmaz bu takimfinaller hakediyor korkak bir adam bunlari yapamaz kardesim herkes goruyor bir yonetim gormuyor takimdan soguttunuz bizi lig sampionu yapmis la takimi biraksan geze geze kendide yapar su atmosferde su ekipte sakamisiniz siz bu adam teknik direktor falan degil oyle olsa avrupa onu yillar once kapardi abartip sisirmeyin bir cacik olmaz bu okandan 0 0 Yanıtla
  • Serkan Kaplan Serkan Kaplan:
    Yapmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. 0 0 Yanıtla
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