Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü! - Son Dakika
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Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!

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Galatasaray\'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
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Galatasaray'ın resmi hesabından yaptığı "Sinan sen ne yaptın..." paylaşımı, futbolseverlerin kafasını karıştırdı. Mesajın Sinan Engin'e gönderme olduğu düşünülürken sarı-kırmızılı kulüpten gelen ikinci paylaşım gerçeği ortaya çıkardı. Merak uyandıran sözlerin GSPlus için hazırlanan reklam kampanyasının bir parçası olduğu anlaşıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde resmi X hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, herhangi bir görsel veya açıklama eklemeden yalnızca "Sinan sen ne yaptın..." ifadelerini kullandı. Mesajın kime yönelik olduğu merak edilirken futbolseverler farklı tahminlerde bulundu.

AKILLARA İLK SİNAN ENGİN GELDİ

Paylaşımda geçen Sinan ismi, gözleri futbol yorumcusu Sinan Engin'e çevirdi. Bazı taraftarlar mesajın Engin'e gönderme olduğunu düşünürken geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden konuşulmaya başlandı. Diğer taraftan kulübün yeni bir transfer veya sponsorluk anlaşmasına hazırlandığını düşünenler de oldu. Ancak Galatasaray'ın ikinci paylaşımıyla bütün bu tahminlerin yerini gerçek aldı.

Galatasaray'ın

İŞİN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Galatasaray, merak uyandıran mesajın ardından GSPlus için hazırlanan reklam filmini yayımladı. Böylece "Sinan sen ne yaptın..." sözlerinin Sinan Engin'e yönelik bir gönderme olmadığı, reklam kampanyasının başlangıcı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Tanıtım filminde Galatasaraylı futbolcuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ve eski sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens de yer aldı. Kulübün tek cümleyle başlattığı tanıtım çalışması, reklam filminin yayımlanmasıyla açıklığa kavuştu.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşımKimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Sinan EnginGalatasaraySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü! - Son Dakika
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