Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika
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Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı

15.03.2022 15:09
Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı

Havai fişek kazası nedeniyle 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi gözlerinden yaralanan ve 13 aylık aranın ardından yeniden formasına kavuşan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 15 ay sonra tekrar ülkesinin milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Havai fişek kazası nedeniyle 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi gözlerinden yaralanan ve 13 aylık aranın ardından yeniden formasına kavuşan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 15 ay sonra tekrar ülkesinin milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre Elabdellaoui, 25 Mart'ta Slovakya ve 29 Mart'ta Ermenistan ile oynanacak hazırlık maçlarının 25 kişilik aday kadrosunda yer aldı.

30 yaşındaki sağ bek, şimdiye kadar 49 kez milli takım formasını giydi.

Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda en son UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim 2020'de Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika


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