Üye Girişi
Galibiyeti başkana armağan ettiler - Son Dakika

Galibiyeti başkana armağan ettiler

14.02.2022 09:55
Galibiyeti başkana armağan ettiler

Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde mağlup ettiği Dürümle TED Ankara Kolejliler galibiyetini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a armağan etti.

Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde mağlup ettiği Dürümle TED Ankara Kolejliler galibiyetini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a armağan etti.

Alpaslan Endüstri 1. Lig Erkekler B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Develi Belediyespor ile Dürümle TED Ankara Kolejiler Spor Kulübü voleybol maçını rahatsızlığından dolayı karşılaşmaya katılamayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar oyunculara ve teknik ekibe başarı mesajı yolladı. Başkan Cabbar mesajında, "Rahatsızlığımdan dolayı bu haftaki karşılaşmaya katılamadım ama gönlüm her zaman sizlerle şimdiden tüm takımımıza başarılar diliyorum. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Maç sonunda galibiyeti maça katılamayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Develi Belediyespor oyuncuları ve teknik ekip galibiyet pozu vererek maçta sakatlanan Berkan Eryüz ve rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almayan Anıl Tokat'a armağan etti. Develi Belediyespor Kulübü yöneticileri karşılaşma öncesinde günün anısına Dürümle TED Ankara Kolejliler Spor Kulüp yöneticileri ve oyuncularına Türk Bayrağı motifli halı hediye etti. - KAYSERİ

Galibiyeti başkana armağan ettiler
Galibiyeti başkana armağan ettiler

YORUMLAR
500

TED Ankara Kolejliler, Mehmet Cabbar, Ankara, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galibiyeti başkana armağan ettiler - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Galibiyeti başkana armağan ettiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement