Galibiyeti başkana armağan ettiler

Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde mağlup ettiği Dürümle TED Ankara Kolejliler galibiyetini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a armağan etti.

Alpaslan Endüstri 1. Lig Erkekler B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Develi Belediyespor ile Dürümle TED Ankara Kolejiler Spor Kulübü voleybol maçını rahatsızlığından dolayı karşılaşmaya katılamayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar oyunculara ve teknik ekibe başarı mesajı yolladı. Başkan Cabbar mesajında, "Rahatsızlığımdan dolayı bu haftaki karşılaşmaya katılamadım ama gönlüm her zaman sizlerle şimdiden tüm takımımıza başarılar diliyorum. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Maç sonunda galibiyeti maça katılamayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Develi Belediyespor oyuncuları ve teknik ekip galibiyet pozu vererek maçta sakatlanan Berkan Eryüz ve rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almayan Anıl Tokat'a armağan etti. Develi Belediyespor Kulübü yöneticileri karşılaşma öncesinde günün anısına Dürümle TED Ankara Kolejliler Spor Kulüp yöneticileri ve oyuncularına Türk Bayrağı motifli halı hediye etti. - KAYSERİ