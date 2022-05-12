Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi

12.05.2022 12:17
Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, kupa finalindeki bazı tezahüratları için taraftarlara sert tepki gösterdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, kupa finalindeki bazı tezahüratları için taraftarlara sert tepki gösterdi.

55 yaşındaki Fransız teknik adam, cumartesi günü Nantes ile oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Fransa Kupası finalinde, trajik bir kazada hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile dalga geçilmesini gündeme taşıdı.

Nice taraftarlarının eski Nantes'lı futbolcu için "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında" diye tezahürat etmesine tepki gösteren Galtier, "Duyduklarımı tanımlayacak söz bulamıyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala'nın ailesinden ve Nantes Kulübünden özür diliyorum. Söyleyeceklerimden rahatsız olurlarsa antrenmana gelsinler, yüzlerine de söylerim." diye konuştu.

Tribünlerin toplumun aynası olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bizim toplumumuz buysa, inanın bana pisliğin içindeyiz demektir. Duyduklarım kabul edilebilir şeyler değildi. Oyuncularımıza laf atıldı, hakeme küfürler edildi. Oysa ki kupayı kendimiz kaybettik. Tüm bunların arasında, trajik bir kazada hayatını kaybeden birinin isminin niye geçtiğini anlamıyorum. Benim için sürrealist bir olay. Ölülere küfretmek için geleceklerse, şişe atmak için geleceklerse, evlerinde kalsınlar. Bu kişiler olmadan da kazanırız." ifadelerini kullandı.

Galtier, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de kadrosunda yer aldığı Lille ile geçen sezon lig şampiyonu olmuştu.

YORUMLAR
500
Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder dönemi Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder dönemi Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi: 'Başarımızı Kimse Görmüyor' Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi: 'Başarımızı Kimse Görmüyor' Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi

Emiliano Sala, Nantes, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement