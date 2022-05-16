Gaziantep Basketbol, seride durumu 1-1'e getirdi - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, seride durumu 1-1'e getirdi

16.05.2022 19:55
Gaziantep Basketbol, seride durumu 1-1'e getirdi

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-39 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol'da QJ Peterson 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka serisinde 3'üncü karşılaşmayı kazanan takım, Play-Off Yarı Finaline yükselecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol, seride durumu 1-1'e getirdi - Son Dakika
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