Gaziantep FK'de teknik direktör Bulut ve 2 oyuncu, Kovid-19'a yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ve 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandı.

Teknik direktör Erol Bulut ile futbolculardan Muhammet Demir ve Vetrih'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Açıklamada, "Oyuncularımızın ve teknik direktörümüz Erol Bulut'un genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.