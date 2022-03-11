Gaziantep'te okullara 20 bin forma ve 1000 bisiklet dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te spor faaliyetlerinin yaygınlaştırması amacıyla okulların kulüplerine 20 bin forma ve pansiyonlu okullara 1000 bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin kentteki spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki okullara bağlı spor kulüplerine 20 bin adet Gaziantep FK'nın forması ve pansiyonlu eğitimi olan okullarda kurulan takımlara ise 1000 bisiklet verildi.

Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ile Teknik Direktör Erol Bulut katıldı.

Gül, buradaki konuşmasında, kendilerine emanet edilen öğrenciler için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kentin spor altyapısı için son 3 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla 60'ın üzerinde tesis yaptıklarını dile getiren Gül, bu sayının yakın zamanda 100'ü bulacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Spor dostu Gaziantep" sloganından hareketle kurumlar arası iş birliğiyle kent için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından okullara forma ve bisikletler dağıtıldı.