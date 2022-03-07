Gece gece Kemeraltı koşusu - Son Dakika
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Gece gece Kemeraltı koşusu

07.03.2022 12:44
Gece gece Kemeraltı koşusu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Hayatın Her Alanında Kadınlarla Eşit ve Adil Bir Dünya" sloganıyla hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Gece Gece Kemeraltı Koşusu" düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Hayatın Her Alanında Kadınlarla Eşit ve Adil Bir Dünya" sloganıyla hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Gece Gece Kemeraltı Koşusu" düzenlendi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için Agora Antik Kenti'nde buluşan 7'den 70'e bine yakın İzmirli, Kemeraltı sokaklarından geçerek Konak'taki Turuncu Bahçe'de parkuru tamamladı.

Maratonİzmir, Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu, Kubilay Yol Koşusu, Sevgililer Günü Koşusu, Duatlonİzmir ve En Uzun Gece Koşusu gibi organizasyonlarla İzmir caddelerindeki spor heyecanını yükselten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği koşuyla bu kez de toplumsal cinsiyet eşitliğine sporla dikkat çekti.

Agora Antik Kenti önünde başlayan 8 Mart koşusuna; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler, sanatçılar ve bine yakın İzmirli katıldı.

7'den 70'e herkes 8 Mart koşusunda

8 Mart koşusuna toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyen kadın erkek 7'den 70'e İzmirli büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00'de Neptün Soyer, Öznur Tugay ve Nilay Kökkılınç kornalarla koşuyu başlatarak maratona katıldı. Katılımcılar, Havra Sokağı üzerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki parkuru takip ederek Konak'taki Turuncu Bahçe'ye kadar dört kilometrelik parkuru tamamladı.

Kemeraltı Çarşısı düdük sesleri ve ışıklarla canlandı

Her sokakta ayrı bir tarihe tanıklık eden koşucular, tarihi çarşıyı ışıklı kostümleri, ıslıklar, düdük sesleri, slogan ve şarkılarla renklendirdi. Bitiş çizgisinde koşuya katılan herkese günün anısına üzerinde "8 Mart Kadınlar Günü Koşusu" yazılı madalyalar hediye edildi. Koşunun ardından Turuncu Bahçe'de canlı müzik eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söylendi. - İZMİR

Gece gece Kemeraltı koşusu
Gece gece Kemeraltı koşusu
Gece gece Kemeraltı koşusu

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Kadınlar Günü, Kemeraltı, İzmir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gece gece Kemeraltı koşusu - Son Dakika


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