Gedizli Sporcular Dünya Kick Boks Şampiyonası\'nda Önemli Başarılar Elde Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinden sporcular, katıldıkları Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek ilçenin gururu oldular. Turkish Open Wako World Cup Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Gedizli sporcular, başarılarının ardından Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'i ziyaret ettiler.

Ziyarete, Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Mecid Pehlivan ve Kick boks Kütahya temsilcisi Ahmet Arabacı da eşlik etti. Şampiyonada 42kg Light Contact kategorisinde mücadele eden N. Oğuzhan Erdoğan dünya üçüncüsü olurken, Ezgi Şebnem Hoşgör ise +70kg Full Contact kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan diğer Gedizli sporcular da ziyarette yer aldılar.

Belediye Başkanı Necdet Akel, genç sporcuların bu önemli başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gedizli gençlerimizin uluslararası arenada gösterdikleri bu başarılar bizleri gururlandırdı. Onların azmi ve yetenekleri sayesinde ilçemizin adını dünyaya duyurdular. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akel, sporcularla yakından ilgilenerek, hediyelerini verdi. Gelecekteki hedefleri hakkında sohbet etti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA