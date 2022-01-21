Gedson'u getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla ilişkiye girdi

Son seçim anketi yayınlandı! Muhalefet sadece bu ismi aday çıkarırsa üstünlük sağlıyor

Galatasaray'ın sezon başında almak için büyük uğraş verdiği Gedson Fernandes'te düğüm tamamen çözüldü. Yeni teknik direktör Verissimo ile yapılanmaya giden Portekiz ekibi, bütçe yaratmak bazı futbolcularla yolları ayıracak.

LİSTEDE GEDSON DA VAR

Portekiz'de Benfica'ya yakınlığıyla bilinen ünlü Abola gazetesi, satış listesine koyulan futbolcuları paylaştı. 5 kişilik listede Galatasaray'ın gözbebeği Gedson Fernandes de var.

TERİM'İN PRENSİ

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti. Gedson bu sezon yalnızca 3 lig maçına çıkabildi. Galatasaray, transfer döneminde kesin olarak 6 numara transferi yapacak. Yeni teknik direktör Torrent'in, Gedson'a yaklaşımı hakkında pek bilgi yok. İspanyol hoca onay verirse bu transfer kolaylıkla bitirilecek. Bu transferin Torrent'in onay vermemesi halinde gerçekleşmeme ihtimali de var.