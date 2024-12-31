Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Alaca Belediyesi ve Alaca Belediyespor Kulübü işbirliği ile düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu ve kupa töreniyle ödüller dağıtıldı.

31.12.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Alaca Belediyesi ve Alaca Belediyespor Kulübü işbirliği ile ortaokullar arasında düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu.

Alaca Belediyespor'un altyapısını oluşturacak sporcuların seçilmesi ve öğrencilerin spora teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, Alaca Belediyesi ve Alaca Belediyespor Kulübü işbirliği ile ortaokullar arasında düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası sona erdi. 12 takımın katıldığı ve İmam Hatip Ortaokulu'nun şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuva büyük ilgi gördü.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Alaca Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Yelkuvan, Turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, bu tür turnuvaların devam edeceğini söyledi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da amatör futbola olan desteklerinin süreceğini belirterek, kulüplerin varlıklarını sürdürebilmesi adına alt yapının önemine dikkat çekti.

Turnuvanın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan İmam Hatip Ortaokulu'nun kupasını Alaca Belediye Başkan Yardımcısı ve Alaca Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Yelkuvan, ikinci olan Mehmet Akif Ortaokulu'nun ödülünü ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, üçüncü olan Denizhan YİBO'nun ödülünü İlçe Spor Müdürü Kadir Durak, dördüncü olan Sakarya Ortaokulu'nun ödülünü Antrenör Teyfik Zencirci, gol kralı olan Ömer Karaca'nın ödülünü Alaca Belediyespor Antrenörlerinden Kemal Ünal, en iyi kaleci Abdurrahman Emin Arslan'ın ödülünü Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu, en centilmen takım olan Alaca Orta Okulu'nun ödülünü Alaca Belediyespor Antrenörlerinden Emir İstek verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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