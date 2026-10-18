Gelibolu Maratonu 11\'inci kez koşuldu, 10 ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. Gelibolu Maratonu bu yıl 11'inci kez düzenlendi. Maratona bu sene 10 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gelibolu Maratonu sona erdi

42K'da erkeklerden 3 saat 20 dakika 43 saniyelik derecesiyle Barış Çakır birinci olurken, Serdar Muktedir ikinci, Alperen Alkan üçüncü oldu. Kadınlarda ise 4 saat 43 saniyelik derecesi ile Bahar Gülenç Taşdelen birinci olurken, Deniz Özcan ikinci, Cancu Canmaya üçüncü oldu.

21K yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 37 dakika 34 saniyelik derecesiyle Nebahat Yılmaz birinci, İlkay Doğan ikinci, Belgin Ari üçüncü oldu. Erkeklerde Okan Yumuk 1 saat 16 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinci, Muhsin Ergin, Tayfun Deveci üçüncülüğü elde etti.

10K erkeklerde 37 dakika 23 saniyede bitiren Samet Çetin birinci, Hakan Kayapınar ikinci, Mustafa Emre Yazici üçüncü oldu. Kadınlarda 43 dakika 25 saniyelik dereceyle Gökçe Eren birinci, Sibel Öztürk ikinci, Dilara Baytaroğlu üçüncü oldu.