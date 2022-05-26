Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunda yönetim kurulu onaylandı - Son Dakika
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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunda yönetim kurulu onaylandı

26.05.2022 12:46
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunda yönetim kurulu onaylandı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun yönetim kurulu listesi ilan edildi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun yönetim kurulu listesi ilan edildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonun yeni yönetim kurulu onaylandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Öztürk'ün başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

"Bünyamin Er (Kuraş asbaşkanı), Güven Karakuş (Squash asbaşkanı), Hasan Sabit Alta (Kriket asbaşkanı), Taner Karabulut (Korfbol asbaşkanı), Hürol Şengül (Dalga sörfü asbaşkanı), Niyazi Çakır (Paintball asbaşkanı), Aygül Denli Tavat, Çağlar Kurt, Mustafa Doğan, Zeki Ünal, Ekrem Akdağ, Baykal Yaylı, Hayati Soydaş, Mehmet Azal, Hüseyin Doğru, Atakan Çelik, Selami Bilgin, Yunus Sarıkaya, Abdurrahman Karabudak, Gürkan Gürkale, Yılmaz Çakmak, Nazım Serdar Beşikçi, Hayrettin Sertaç Hepgül, Muhammed Yahya Karataş, Mücahit Delioğlu."

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun 1 Şubat'ta yapılan genel kurulunda başkanlığa yeniden Hasan Öztürk seçilmişti.

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Kaynak: AA

Mustafa Doğan, Zeki Ünal, Türkiye, Akdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunda yönetim kurulu onaylandı - Son Dakika


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