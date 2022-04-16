Gençler Avrupa Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

16.04.2022 23:55
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli boksör rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli boksör rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5, kadınlarda 2 milli boksör ringe çıktı.

Erkeklerde 54 kiloda Ahmet Pekel, 57 kiloda Berat Civelek, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, kadınlarda ise 48 kiloda Filiz Işık ile 54 kiloda Kevser Tütüncü, rakiplerini yenerek adlarını üst tura yazdırdı.

Günün tek kaybeden milli boksörü ise erkeklerde 92 kiloda Göktürk Ersungur oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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Bulgaristan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Avrupa Boks Şampiyonası - Son Dakika


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