Üye Girişi
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi - Son Dakika

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi

13.02.2022 14:53
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 37 ilden 400 kız ve erkek sporcu ile teknik ekip katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi İsmail Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kent için önemli olduğunu belirterek, ""Uzun süreden bu yana ilk kez kentimizde yapılan halter şampiyonası centilmence geçti. Bundan sonraki şampiyonalar için kentimiz adına güzel bir zemin hazırlanmış oldu. İlimizden iki sporcu da madalya kazandı. Başarılı sporcuları tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımız olimpiyat hazırlık merkezlerinde ve milli takımlarda yer alabilme şansı yakalamış oldu." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.

YORUMLAR
500

İsmail Atmaca, Osmaniye, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement