Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Grupları Tamamlandı - Son Dakika
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Grupları Tamamlandı

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Grupları Tamamlandı

Manisa'da düzenlenen şampiyonada gruplar tamamlandı. Yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

25.04.2025 00:29
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Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonunun açılış maçında Almanya'dan Porsche BBA, Aliağa Petkimspor'u 89-60 mağlup etti.

22 Nisan'da başlayan organizasyonun ilk günündeki diğer maçlarda, Belçika'dan Filou Oostende Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 95-88, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes ise Çekya'dan ERA Nymburk'u 92-73 mağlup etti. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İtalyan Pallacanestro Reggiana'ya 80-51 yenildi.

Dünkü müsabakalarda da Filou Oostende, Galatasaray'ı 90-68, Aliağa Petkimspor Bosna Hersek'ten Igokea m: tel'i 67-54, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Pallacanestro Reggiana'yı 101-71, TOFAŞ da KK Spartak Office Shoes'u 86-74 mağlup etti.

Bugünkü maçlar ise şöyle sonuçlandı

Igokea m: tel: 77 - Porsche BBA: 90

Galatasaray: 75 - Telekom Baskets Bonn: 85

TOFAŞ: 96 - ERA Nymburk: 75

Rytas Vilnius: 110 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 51

Bu sonuçlarla organizasyonun grup aşaması tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan, Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Diğer takımlar ise sıralama maçına çıkacak.

27 Nisan'da sona erecek turnuvaya yarın sıralama maçlarıyla devam edilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Grupları Tamamlandı - Son Dakika

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