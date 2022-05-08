Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi

08.05.2022 12:08
Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Yeşilyurt'a 25 milyon TL tutarında yeni nesil spor sahaları kazandırarak gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmasına imkan tanıyan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisinden halı saha talep eden Porga'lı gençlerin isteğini...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Yeşilyurt'a 25 milyon TL tutarında yeni nesil spor sahaları kazandırarak gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmasına imkan tanıyan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisinden halı saha talep eden Porga'lı gençlerin isteğini yerine getirdi.

Yeşilyurt Belediyesi spor yatırımları çerçevesinde Porga bölgesine modern ve nezih alanlara sahip halı saha kazandırdı. Yeşilyurt'ta ki gençlerin daha iyi şartlarda spor yapması için göreve geldiği günden bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 25 milyon TL tutarında yeni nesil spor sahalarını hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Porga bölgesine gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında kendisinden halı saha talep eden gençlerin isteğini de bu şekilde yerine getirmiş oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Harun Kurt, Yeşilyurt belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Porga bölgesine kazandırılan halı sahayı inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin gençlere yönelik çok büyük yatırımlarda bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, gençlik ve spor hizmetlerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunarken, Porga'lı gençlerle karşılıklı oynayacakları maçla birlikte halı sahanın hizmete sunulacağını söyledi.

Gençlerin sportif, sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirmeye yönelik yatırımlarına merkez- kırsal ayrımı yapmadan aralıksız devam ettiklerine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Porga Halı Sahasıyla birlikte spor yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarını yeni nesil spor sahalarıyla buluşturup, gençlerin daha güzel şartlarda spor yapmalarına katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle seçim döneminde sözünü verdiğimiz tüm spor vaatlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Porga bölgesine yaptığımız ziyaretimiz esnasında bizlerden halı saha talep eden gençlerimizin isteğini yapımı tamamlanan yeni halı sahamızla birlikte yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Porga bölgemizdeki dört güzel mahallemizin birleşme noktasında, çok güzel bir alanda hizmete sunduğumuz yeni spor sahamız bölgemizin güzelliklerine farklı güzellikler kazandıracaktır. Bu bölgede yaşayan gençlerimiz buraya gelerek nezih, modern ve düzenli bir alanda sporunu yaparak, dinamik ve sağlıklı bir bünyeye sahip olacaktır. İnşallah bu bölgedeki yetenekli sporcularımızı buradaki tesisimiz aracılığıyla keşfederek ülke sporuna kazandıracağız. AK Parti İlçe Gençlik Kollarımızın burada yaşayan gençlerimizle oynayacakları ilk maçla birlikte halı sahamızın kapılarını gençlerimize açmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelerimize yayarak tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine önem veriyoruz. İlçemizin merkez bölgelerinde ki spor tesislerimizin aynısını Porga'ya veya farklı bölgelerimizde hizmete sunarak bütün gençlerimizin aynı hizmet kalitesine ulaşmasına özen gösteriyoruz. Porga bölgesine kazandırdığımız yeni spor sahamızda iç ve dış tasarımı, zemini ve aydınlatmalarıyla buraya farklı bir hava getirecek. Gençlerimizin ilgisi neticesinde burası yakın zamanda cıvıl cıvıl olacak. Belediye olarak ta burada farklı organizasyonlar yaparak gençlerimizin ilgisini çekeceğiz. Gençliğin ve gençlerin belediyesi olarak ta sportif, kültürel, sanatsal ve eğitim yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yeşilyurt'lu gençler her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır" diye konuştu. - MALATYA

Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi
Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi
Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi
Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi
Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi

YORUMLAR
500
Kazı çalışması sırasında Anneler Günü sürprizi Kazı çalışması sırasında Anneler Günü sürprizi OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, gençlik, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement