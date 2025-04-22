Gençler İçin Tarımda Girişimcilik Programı Başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı' başladı. Pilot uygulama olarak Konya 'daki Hüyük Gençlik Kampı'nda yapılan organizasyonda yaklaşık bin girişimcinin eğitim alması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım sektöründe girişimcilik ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı'nı hayata geçirdi. Hüyük Gençlik Kampında başlayan program kapsamında pilot uygulama olarak ilk 50 kişi eğitim almaya başladı. Programa, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arası genç girişimci adayları başvuru yapabilecek.

Programın ilk açılış gününde eğitim alan gençlerle bir araya gelen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Programımız özel olarak gençlere tarım ve zirai girişimciliği anlatmak. Program hem pratik hem de teorik bilgi vermek için dizayn edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak sayın bakanımız Osman Aşkın Bak yönlendirmesiyle tarım girişimciliği ve tarım konusuna çok önem veriyoruz. 10 gün süren program kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen gençlerimiz burada tarım girişimciliğiyle alakalı teknik donanımları elde ediyorlar. Kamp alanımızda özel olarak dizayn edilmiş alanlarımız var. Sulama ve ilaçlama tekniklerini bizzat uygulayarak bizzat deneyimleme fırsatı elde ediyorlar" dedi.

HEDEF BİN KİŞİYİ TARIM GİRİŞİMCİSİ YAPMAK

Efendioğlu, "Burada başlamış olan program bir pilot uygulama esasında. 50 kişilik bir grup şu anda ilk eğitimini gerçekleştiriyor. Bu programın hemen sonrasında bir 50 kişilik grubumuz daha gelecek. Bu 100 kişilik grup bizim pilot uygulama grubumuz esasında. Bu arkadaşlarımızdan gelecek geri dönüşler ve kendi memleketlerinde gerçekleştirmiş oldukları uygulamalarla alakalı bize sunacakları bilgiler ışığında programın içerisindeki değişiklikler ve güncellemeleri yaparak 12 ay boyunca programımızı güncel tutacağız. Hedefimiz binin üzerinde genci program kapsamında tarım girişimcisi konumuna getirmek" diye konuştu