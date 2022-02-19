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Gençlerbirliği: 3-1 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 3-1

19.02.2022 15:52
Gençlerbirliği: 3-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (xxx), Baran Eraslan (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)(Dk.61 Bartu xxx) - Zahit (xxx), Fethi (xxx), Emin (xxx), Abdurrahim (xxx), Abdurrahman (xxx), Bertu (xxx)(Dk.78 Tugay xx), Roshi (xx), Gökhan (xxx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Reşat Onur Coşkunses (xxx), Baran Eraslan (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)(Dk.61 Bartu xxx) - Zahit (xxx), Fethi (xxx), Emin (xxx), Abdurrahim (xxx), Abdurrahman (xxx), Bertu (xxx)(Dk.78 Tugay xx), Roshi (xx), Gökhan (xxx)(Dk.77 Eray xx), Bregu (xx)(Dk.61 Berk Yıldız xxx), Kassongo (xxx)(Dk. 85 Bekim Balaj)GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd (x) - Ömürcan (xx)(Dk.46 Arda xx), Metehan (xx), Gökhan Gül (xx), Muhammed Bayır (xx), Barış (xx), Tshibola (x)(Dk.46 Lualua x), Grechyshkin (xx), Belyaev (x)(Dk.22 Rahmetullah x)(Dk.78 Musa x), Lima (xx), Eleke (x)(Dk.69 İlker xx)GOLLER: Dk. 45+2 Kassongo, Dk. 76 Gökhan(pen), Dk. 90+4 Berk (pen) (Beypiliç Boluspor), Dk. 90+2 Barış (Gençlerbirliği)KIRMIZI KART: Dk. 75 Muhammed (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Zahit, Kassongo (Beypiliç Boluspor), Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.38'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Bregu'nun ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruş kaleci Übey'de kaldı.45+2'nci dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın ortasına, Kassongo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.57'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Eleke'nin şutu direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.75'inci dakikada Beypiliç Boluspor kontra atağında Roshi ceza sahası içinde Muhammed'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Muhammed ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.76'ncı dakikada Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında top fileleri havalandırdı: 2-0.83'üncü dakikada ceza sahasına doğru derinlemesine atılan pasta topla buluşan Berk Yıldız kaleci ile karşı karşıya kaldı. Berk'in şutunu kaleci Übeyd kornere çeldi.90+2'nci dakikada Gençlerbirliği atağında Barış'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.90+3'üncü dakikada Beypiliç Boluspor atağında top Gençlerbirliği savunma oyuncusunun eline çarptı. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.90+4'üncü dakikada Berk'in kullandığı penaltı atışında skor 3-1 oldu.

Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
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Gençlerbirliği: 3-1 Gençlerbirliği: 3-1 Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mustafa Kemal Atatürk, Gençlerbirliği, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 3-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği: 3-1 - Son Dakika
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