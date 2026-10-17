Gençlerbirliği ile Galatasaray kafileleri Eryaman Stadyumu\'na ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım da mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu'na ulaştı. İlk olarak ev sahibi takım otobüsü gelirken, daha sonra sarı-kırmızılı kafile stada ulaştı. Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.