Gençlerbirliği ile Galatasaray kafileleri Eryaman Stadyumu'na ulaştı - Son Dakika
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Gençlerbirliği ile Galatasaray kafileleri Eryaman Stadyumu'na ulaştı

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Gençlerbirliği ile Galatasaray kafileleri Eryaman Stadyumu\'na ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak. İki takımın kafileleri de stada ulaşırken Galatasaray otobüsü güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım da mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu'na ulaştı. İlk olarak ev sahibi takım otobüsü gelirken, daha sonra sarı-kırmızılı kafile stada ulaştı. Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayEryamanSporSon Dakika

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