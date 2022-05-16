Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek - Son Dakika

Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulu 29 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'dan gerçekleşecek.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 29 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı aktarıldı.
Çoğunluk sağlanamazsa sayı aranmaksızın seçimin 5 Haziran Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda aynı saatte gerçekleşeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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