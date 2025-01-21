Gençlerbirliği Lideri Devirdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Lideri Devirdi

Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 1-0 yenerek moral buldu, Eroğlu savunmaya vurgu yaptı.

21.01.2025 00:47
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında lider Kocaelispor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bugün iyi savunma yaptıklarını ancak hücumda daha iyi performans ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Kocaelispor'un deplasmanda puan ortalamasının yüksek olduğuna işaret etti.

Eroğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarı dengeli geçti. İstediklerimizi bölüm bölüm yapabildik. Dirençli, agresif orta sahaları vardı, pek alan bulamadık. Gençlerbirliği'nin başında üçüncü maçımıza çıktık. Oyunumuzu geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Skoru almak, lidere karşı oynadığımız için üç puandan daha değerliydi. Önümüzdeki süreçte hem moral motivasyon hem de öz güven anlamında bize çok katkı sağlayacak bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Alperen Babacan'ın sakatlanmasının oyun düzenlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Zuzek'in olmaması nedeniyle Hanousek'i stopere çektik. Biraz daha savunmada kalmak zorunda kaldık. Yaptığımız hamlelerle savunmayı beşledik, skoru korumaya gittik. Bugün savunmayı iyi yaptık ama hücum oyununu daha iyi oynamamız gerekiyor. Sürekli savunmada kalırsan gol yiyebilirsin. Belki geçişte pozisyon bulabilirdik ama karşımızda lider vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Saygıyla andığımız İlhan Cavcav'ın da ruhu şad olsun."

Ligin çekişmeli geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Her hafta farklı skorlar çıkabiliyor. Kendimizi yukarılara doğru çekmek için oyunumuzu geliştireceğiz. Bu ligde ilk hedefimiz, play-off'ta kalmak." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu, ara transfer döneminde ön bölgeye takviye yapmak istediklerini kaydetti.

Taşdemir: "Maalesef golü bulamadık"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ikinci yarı iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıklarını söyledi.

Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirten Taşdemir, "Bugün sadece maça başlangıcımız beni tatmin etmedi. Daha sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. İlk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Oyuncu arkadaşlarım, ikinci yarı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Direkten dönen toplar, baskılı oyun... Maalesef golü bulamadık. Bizim için önemli bir maçtı, maalesef mağlup ayrılıyoruz. Golün tekrarını seyrettim, ofsayttaki arkadaş oyuncumuzu bozuyor. VAR'ın kaçırdığı pozisyon olarak nitelendiriyorum. Maçlar zor, bu tip hatalarla maç kaybetmek insanı daha çok üzüyor. Hakem karşılaşmanın genelinde iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının ikinci devredeki oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Taşdemir, doğru oyuncuyu bulmaları durumunda transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Lideri Devirdi - Son Dakika

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