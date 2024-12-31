Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi

Yeni teknik direktör Eroğlu, Süper Lig hedefiyle çalışacaklarını ve altyapıya önem vereceklerini belirtti.

31.12.2024 14:06
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonu en iyi şekilde tamamlayarak sezon sonunda Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine herkesin yeni yılını kutlayarak başlayan Eroğlu, "Gençlerbirliği cumhuriyetle yaşıt, çok değerli bir kulüp. Daha önce bir benzetme yapmıştım. Bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde üç şampiyonluk yaşamıştım. Umarım burada da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok başarılı olmamız gerekiyor. Hafta hafta bakmak, maçlara iyi konsantre olmak ve iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Çok güzel bir çalışma ortamı, tesis var. Burası rahmetli İlhan Cavcav'ın armağan ettiği çok önemli bir değer. Bunun bilincindeyim. Başarılı olmak, Gençlerbirliği'ni tekrar Türk futbolunun önemli bir değeri haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Zaten kolay hiçbir şey yok. Ekip çalışmasıyla bunu başaracağımızı düşünüyorum."

"Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması"

Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav döneminde altyapısıyla efsaneleştiğini hatırlatan Eroğlu, "Bunu biraz kaybetmeye başlamıştı. Şu an başkanımız ve yönetim kurulunun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması ama bunu yaparken her zaman gözümüz altyapıda olacak. Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı. Bu yine olacaktır. Acele değil doğru adımlarla ilerlemek gerekir. U19, U17 ve U15'te çok değerli oyuncular vardır. Günümüzün en değerli oyuncusu (Arda Güler) şu an Real Madrid'de, o da Gençlerbirliği'nden çıktı. Belki o üst seviye bir oyuncu ama A takımın sistemini kurgularken, genç oyuncuların da oynayabilmesi çok önemli" diye konuştu.

"Altyapıdan oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz"

Eroğlu, kulüplerin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi için akademinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kulüpler başka türlü ayakta duramaz. Sürekli gider olan bir yerde akademiden çıkan oyuncu, kulüplerin ayakta durabilmesi için kaynak anlamında da önemli. Ekibimizle birlikte altyapıyı da takip edeceğiz. Buradan oyuncuları zaman zaman antrenmana alacağız, belli bir noktadan sonra kadromuza dahil edeceğiz" dedi.

Ayrıca Eroğlu, takıma katkı sağlayacak, takımın ivmesini arttıracak 3-4 oyuncuyu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Sinan Osmanoğlu: "Üst sıraları zorlayacağız"

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu da ligin bu sezon zor geçtiğini belirterek, "Puanlar çok yakın. Bizim hedefimiz devam ediyor. Yeni hoca katıldı, daha önce de Hüseyin hocayla uzun süre çalışmıştım. Takımda yeni bir heyecan, coşku var. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yeni hoca ile iyi sonuçlar alıp, ligin ilk yarısını en azından yukarıda bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sinan, ligde takımlar arasındaki puan farkının yakın olmasıyla ilgili, "İlk etapta tabii play-off'un içine girmek istiyoruz. Puanlar yakın olduğu için bir seri yakalamak önemli. Galibiyet serisi yakalayabilirsek zaten üst sıraları yakalayacağımızı biliyoruz. Onun için de en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Önümüzde ilk yarıyı bitirmeden önce kesinlikle kazanmak istediğimiz 2 maç var. Onları kazanmak büyük ihtimal bizi play-off'a taşıyacak. Sonrasında da üst sıraları zorlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi - Son Dakika

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